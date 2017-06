Bispo Emérito completa 94 anos em Jacarezinho

Religioso nasceu na Alemanha

O Bispo Emérito da Diocese de Jacarezinho, Dom Conrado Walter(fotos) comemorou 94 anos nesta semana.

A entidade emitiu uma nota oficial sobre o aniversário: “Que o bom Deus o cumule de bênçãos sua vida e testemunho de serviço e doação a Deus e a Igreja Particular de Jacarezinho é um convite à todos para seguir os passos de Jesus com um coração indiviso todo ao Senhor. Como sempre disse Dom Conrado:Quando Deus chama Ele dá sua a graça. Que todos nós, como Igreja Diocesana, nesse dia especial dediquemos uma prece à Deus em agradecimento pela vida e ministério sacerdotal de nosso quinto Bispo Diocesano”.

O religioso nasceu em 19 de junho de 1923, em Bichishausen, Alemanha, dedicou-se 23 anos a Diocese, se afastando como Bispo Emérito em 16 de setembro de 2000 e reside nas dependências do Seminário Maior em Jacarezinho.