Bia Comida Caseira reinaugura em novo endereço

Novo e amplo espaço

No outro lado da rua do Pronto Socorro, com amplo espaço na rua 13 de Maio, número 160, em Santo Antônio da Platina.

A empresa, que tem quatro anos na cidade, vem se destacando na qualidade das marmitas, pratos e no atendimento com funcionários dedicados para melhor atender diariamente.

Bia continua com preços imbatíveis de Marmitex Mini R$ 5,00 (acompanha salada), Marmitex Média R$10,00 e Big R$12,00 (acompanham salada, sobremesa e fruta).

Com promoção da semana de reinauguração na compra do marmitex MÉDIO e BIG ganhará uma lata de refrigerante de 269 ml.

Também faz Planos Alimentação para fazer pagamento semanal, quinzenal ou mensal.

Em breve haverá os sábados e domingos das carnes em geral assadas.

Bia Comida Caseira também não cobra taxa de entrega dentro da cidade.

Os telefones para atendimento são (43) 99627-8490 e whats 99617-7402.