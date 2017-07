Batalhão realiza cerimônia de entrega de viaturas

Neste sábado em Jacarezinho

Na manhã deste sábado,dia primeiro, ocorreu, na sede do 2º Batalhão, a solenidade de entrega das nove viaturas zero-quilômetro adquiridas pelo governo do estado para a atuação no policiamento ostensivo e no combate à criminalidade.

Os veículos foram destinados aos municípios de Jacarezinho, Abatiá, Carlópolis, Conselheiro Mairinck, Guapirama, Joaquim Távora, Japira e Jundiaí do Sul.

Ao todo, o governo do estado adquiriu, somente para a polícia militar, 534 novas viaturas. Desse total, 17 ficarão para o 2º Batalhão. A entrega das outras viaturas será realizada nos próximos meses. Compareceram à solenidade o Deputado Estadual Pedro Lupion, Prefeitos e Vereadores dos municípios contemplados, além das autoridades militares.

O comandante do 2º Batalhão, Ten.-Cel. Antônio Carlos de Morais, ressaltou, em sua fala, a importância das aquisições para a segurança dos policiais e da população do Norte Pioneiro.

