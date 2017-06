Bandidos roubam 38 toneladas de açúcar e abandonam caminhoneiro em Ibaiti

Foi na madrugada desta terça-feira

Por volta das quatro horas da madrugada desta terça-feira,dia 20,a PM ibaitiense foi até o posto Transbrasiliana e fez contato com Mauri Rondon Brandão Junior(foto), que havia chamado a corporação.

Ele relatou que trabalha como motorista e que estava transportando uma carga contendo aproximadamente 38 toneladas de açúcar que seria levada de Tarumã(SP) até Santa Cruz(RJ), mas na segunda-feira em torno das 21 horas parou no posto São Matheus,na rodovia Raposo Tavares,quando dois indivíduos deram voz de assalto e um deles lhe cobriu a cabeça com uma touca, enrolou uma fita vendando seus olhos e o colocou no interior de seu caminhão e fugiram do local.

Um dos bandidos portava um revólver.

O condutor disse também que os marginais trafegaram com ele por cerca de uma hora, e que depois escutou barulho de empilhadeira descarregando a carga.

Após transferir tudo, o bandidos conduziram o veículo com a vítima até próximo a um trecho de rodovia desconhecido e, na sequência, se evadiram.

A vítima disse ter percorrido aproximadamente 20 km e identificou uma placa informado o município de Ibaiti.Conseguiu chegar até o posto Transbrasiliana para pedir socorro.

Além da carga de açúcar, os bandidos levaram também sua carteira com documentos pessoais e R$ 1.500,00 em dinheiro.

A Polícia Civil de Ibaiti abriu inquérito e investiga o caso.