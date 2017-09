Bandido pula em capô e assalta carro com duas mulheres hoje à tarde

Em Santo Antônio da Platina

Em torno das 16h45m desta segunda-feira, dia 18, um marginal roubou um GM Corsa(placas CKZ-2977/SAP) de Fernanda Macedo, de 25 anos, que estava com sua avó, a aposentada Iracema.

Foi no povoado rural Platina.

O indivíduo encapuzado, magro e alto, cor morena clara e nariz fino pulou no capô do veículo portando uma garrucha e deu voz de assalto.

Na sequência fugiu com o veículo e pertences das vítimas sentido Damisa, porém a 800 metros do local inicial acabou capotando o carro na estrada que liga até a Fazenda Nelore Beka,da família Lupion, também em Santo Antônio da Platina.

Foram recuperados o Corsa, bastante danificado(fotos) e alguns objetos, todos encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.

A Polícia Militar faz diligências para encontrar o bandido.

As duas mulheres ficaram nervosas, mas não foram agredidas.