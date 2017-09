Bairro Fogaça em Carlópolis será atendido com água da Sanepar

Estão sendo implantados 4 km de rede

Moradores do Bairro Fogaça, na zona rural de Carlópolis, vão ser atendidos pelo sistema de abastecimento de água da Sanepar. Graças à parceria entre a Sanepar e a prefeitura, estão sendo implantados 4 km de rede de distribuição, que vão levar água da estação de tratamento até as residências de mais de 80 famílias. Nesta terça-feira (26), o prefeito Hiroshi Kubo(foto) e o gerente regional da Sanepar Juarez Wollz estiveram no bairro acompanhando a obra de implantação da rede.

Há quase 20 anos essas famílias são abastecidas por um poço, sem qualquer controle de qualidade da água. Além disso, os longos períodos de estiagem têm provocado queda na vazão do poço. “Assim que assumi a prefeitura, solicitei à Sanepar uma solução para este bairro. Fizemos uma parceria com a gerência regional e já estamos sendo atendidos”, afirma o prefeito. Segundo ele, os moradores estão agradecidos.



A obra prevê também a implantação de um sistema booster, que vai bombear a água da estação até o bairro, e de um reservatório para atender aquela região. Para a conclusão de todo o serviço, serão necessários mais 90 dias, mas o gerente da Sanepar afirma que dentro de duas semanas já será possível fazer uma interligação provisória para garantir que os moradores sejam abastecidos antes do término do serviço.

Os custos totais foram avaliados em R$ 334 mil. “Não havia previsão orçamentária para isso. Mas, por meio da parceria, a prefeitura está cedendo a mão de obra, e a Sanepar é responsável pelo material. A comunidade terá mais saúde, qualidade de vida e conforto nas suas residências. E a Sanepar cumpre, mais uma vez, o seu papel de empresa publica e com responsabilidade social”, disse Juarez.