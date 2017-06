Atletismo encerra com 198 medalhas entregues em Cambará

Provas encerraram neste domingo

O tradicional Campo da Vila em Cambará recebeu as provas de atletismo dos Jogos Colegiais fase regional que acontece no município. Com as provas dos Jogos Escolares do Paraná(JEPs) encerrando neste domingo, dia 11, foram entregues 198 medalhas (ouro, prata e ouro).

Foram disputadas nas categorias: masculino, feminino e escola especial as provas de: “100 metros rasos”, “400 metros rasos”, “1500 metros”, “Arremesso de peso”, “Salto em Distância”, “200 metros rasos”, “Pelota”, “75 metros rasos”, entre outras.

Os Jogos Escolares do Paraná são promovidos pelo Governo do Estado, por meio das Secretarias de Esporte e Turismo e da Educação, com apoio do município de Cambará.