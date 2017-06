Atletismo de Ribeirão Claro ganha destaque estadual

Performance elogiável

Integrantes da Associação dos Corredores de Ribeirão Claro (Ascor) têm obtido resultados positivos em provas realizadas no Paraná em 2017.

No último sábado (10), os atletas conquistaram seis medalhas na fase regional da 64ª edição dos Jogos Escolares do Paraná 2017. Representando o Colégio Estadual Professor Joaquim Adrega de Moura, os alunos participantes do projeto esportivo de atletismo apoiado pela prefeitura trouxeram quatro medalhas de ouro e duas de prata.

Na prova de 800 metros masculino, medalha de ouro para Felipe Walan Ferreira da Silva e prata para Hiago Diniz. Nos 800 metros feminino, ouro para Luma Rovina. Nos 3.000 metros masculino, ouro lugar para Felipe Walan e prata para Hiago Diniz, nos 3.000 metros feminino, ouro para Luma Rovina. Emanoel Silva ficou com a 5ª colocação na prova de 400 metros masculino.

O técnico da equipe, Rodrigo Jorge, ressaltou a importância dos resultados para a equipe, que tem conseguido estar entre os melhores atletas do Paraná. “Gostaríamos de agradecer a diretora do Colégio, Rose Amadeu e aos professores de Educação Física Eliana Cortez, Paulo Lobo e Marcos Roberto, que deram todo suporte para que nossos atletas pudessem mais uma vez correr em busca de seus sonhos”, disse.

Campeonato Paranaense

No dia 28 de maio três atletas da Ascor, em parceria com a equipe Caixa de Londrina, disputaram o Campeonato Paranaense de Atletismo 2017, com saldo de três medalhas ganhas. Felipe Walan chegou na terceira colocação nas provas de 800 metros e nos 3.000 metros masculino. Luma Rovina ficou com bronze nos 3.000 metros feminino. Os atletas foram recebidos no gabinete pelo prefeito Mario Augusto Pereira e pela primeira-dama e secretária de Educação e Cultura, Ana Maria Molini.

Rodrigo creditou os resultados positivos ao apoio recebido pela prefeitura e pela Secretaria de Educação. “O prefeito Mario Pereira vem fazendo de tudo para promover o esporte dentro de nossa cidade, e em nome de toda equipe agradecemos todo apoio que ele tem dado para que possamos cada vez mais correr atrás de nossos sonhos”, finalizou o técnico Rodrigo Jorge.