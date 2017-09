Atleta do Norte Pioneiro garante vaga no Pan Americano de Canoagem

Competição será na Argentina em novembro

O atleta natural de Ribeirão Claro, Paulo Henrique Ferreira(foto), hoje residente da cidade de São Paulo, nunca se esqueceu de suas raízes e suas primeiras remadas no balneário da Cachoeira. O jovem acaba de conquistar a vaga na Seletiva Nacional de Canoagem – Caiaque Polo que aconteceu na cidade de São Miguel Arcanjo, interior paulista.



Foi uma das Seletivas Nacionais mais disputadas nos últimos anos segundo o técnico da seleção brasileira, Fernando Carazzato.

A Seleção Brasileira embarca para Buenos Aires, na Argentina dia 15 de novembro onde disputará o Pan Americano entre os dias 15 a 20.

O atleta e a Seleção Brasileira abrem espaços para empresas que desejam colocar sua marca de encontro com o esporte e desejam ter um retorno de imagem positivo nos próximos eventos que acontecem em Buenos Aires na Argentina, Sul Americano (a definir, podendo ser no Brasil) e o Campeonato Mundial no Canadá, em julho de 2018, informa o diretor de Marketing da Modalidade Caiaque Polo, Guilherme Galvão.