Assume nova diretoria da Associação da Princesa do Norte

Clube foi reformado e revitalizado

“Nosso lema é proporcionar alegria para as pessoas, em especial para as famílias dos 200 sócios”. A frase é de Ana Letícia Eleutério Rosa, a nova presidente da Associação dos Funcionários da Princesa do Norte, em Santo Antônio da Platina.Ela assumiu o comando recentemente tendo uma equipe comprometida na manutenção do conceito do clube , como o diretor social Claudionor Vieira de Souza.

Ela fez questão de agradecer publicamente a diretoria e ao ex-presidente Sebastião Garcia Neto, a quem elogiou.

O local de 975 metros quadrados possui amplo estacionamento para até 500 carros, parquinho de diversões, dois campos de futebol suíço, sendo o principal com alambrado, arquibancada e estrutura para transmissões radiofônicas.

No salão de festas foi totalmente reformado desde os sanitários, palco,piso e até a parte elétrica.Com capacidade para 660 pessoas, está disponível para locações. O telefone para contatos sem compromissos é (43) 3534-8400(horário comercial).

Há churrasqueiras, salão de jogos,piscinas e até lagoa para pesca com tilápias,pintado e pacu.Será efetivada também quadra multiuso para voleibol, basquete e futsal.

A diretoria tem a seguinte formação:

Milton Ribeiro(1º vice presidente);

João Batista(2º vice predisente);

Ilenir Pedro Cecílio(1º tesoureira);

Camila Souza Rodrigues(2ºtesoureira);

Edinei Ribeiro Gonçalves e Luz(1ª secretária);

Roberta França Sabião(2ª secretária);

Leones Carneiro dos Santos(1º diretor social);

Claudionor Vieira de Souza(2º diretor social)

Hélio Aparecido Domingues(1ºdiretor de esporte);

Sérgio Henrique de Lima(2º diretor esporte);

Paulo Pereira Godoi(1º diretor de patrimônio);

Gislei de Freitas da Silva(2º diretor de patrimônio);

Conselho Fiscal: Sebastião Gonçalves,Angelo Adão, José Antônio Kempe, Alício Pires da Silva e Osmar Aparecido Reis.

