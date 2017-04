Assaltantes invadem casa, ameaçam vítima e roubam carro em Andirá

Neste sábado na Vila Americana

Aconteceu na manhã deste sábado, dia oito, em Andirá.Uma dona de casa estava no portão de sua residência na Vila Americana, quando dois homens se aproximaram e exigiram que entrasse com eles. No interior da casa, a ameaçaram de morte se ela gritasse e reviraram tudo a procura de um suposto cofre, mesmo a vítima repetindo várias vezes que não existia nenhum no local.

Depois, a trancaram num quarto e fugiram levando uma TV de 42 polegadas, o molho de chaves da residência, 700 reais em dinheiro e o veículo de seu filho: A Saveiro de cor prata(foto), ano 2001(placas AJK 7165 /Andirá), que é proprietário de um supermercado na cidade.

A Polícia foi comunicada minutos depois do roubo e realizou buscas nas imediações, mas não conseguiu encontrar os marginais e nem a picape roubada.A mulher não soube dizer que tipo de armas estavam com os assaltantes e relatou que um deles usava uma blusa azul de touca.Apesar do susto, está bem.

A população do pequeno município do Norte Pioneiro está assustada com a onda de roubos e furtos que vem ocorrendo nos últimos meses e o comando da PM reforçou o patrulhamento ostensivo nas ruas, com o apoio de viaturas de cidades vizinhas, principalmente nos horários e locais de maior incidência desses crimes.

Reportagem: João Campos/Especial para o npdiario