Artistas contam estórias hoje em Carlópolis e Salto do Itararé

No dia 29 será em Santana do Itararé

Carlópolis e Salto do Itararé estão sendo contempladas, hoje (19) e amanhã (20), com a edição 2017 do projeto Contação de Histórias. Assim como ocorreu em Ribeirão Claro, no último dia 14, crianças de 3 a 10 anos que estudam na rede pública recebem atores da ONG Teatro de Tábuas que contam duas histórias do escritor Rubem Alves: “A menina e o pássaro encantado” e “Como nasceu a alegria”.

Realizado pela ONG, o Contação de Histórias está circulando por municípios da Bacia do Paranapanema com patrocínio, via Lei Rouanet, da Rio Paranapanema Energia, que detém, dentre outras, a concessão da usina Chavantes. O objetivo é que o público conheça e se reconheça no universo infantil do autor, educador e filósofo Rubem Alves.

“São histórias tocantes para as crianças, que têm em comum a temática de emoções e sentimentos como o respeito ao próximo, a amizade, e de como a liberdade e a beleza dentro de cada um podem trazer a real felicidade”, comenta Peterson Ricardo, produtor do Teatro de Tábuas.

Ele conta que o projeto também disponibiliza um workshop para professores abordando o processo criativo e as técnicas de contar histórias, visando estimular o seu uso no cotidiano escolar. “São 30 vagas por cidade, e as que não forem preenchidas por docentes são disponibilizadas para pessoas da comunidade interessadas”, explica o produtor.

A programação de junho do Contação de Histórias se encerrará, no dia 29, em Santana do Itararé. Nesta temporada, o projeto está visitando 30 municípios paranaenses e paulistas da Bacia do Paranapanema, próximos das usinas hidrelétricas operadas pela Rio Paranapanema Energia, que é subsidiária do Grupo CTG no Brasil.

Este é o quarto ano consecutivo que o projeto circula pela região. Nos três primeiros, atingiu um público de 48 mil alunos.

Sobre o Teatro de Tábuas

ONG fundada em 1999, atua em todo o território nacional criando e realizando projetos de democratização do acesso à cultura, descentralizando a produção e apresentação de bens culturais. Para isso, promove parcerias com o setor público, com a iniciativa privada e instituições do terceiro setor.

Sobre a Rio Paranapanema Energia

A Rio Paranapanema Energia, uma empresa da China ThreeGorges Corporation (CTG) no Brasil, opera e administra 10 usinas hidrelétricas, oito ao longo do rio Paranapanema, entre os estados de São Paulo e Paraná, e duas PCHs, localizadas no Rio Sapucaí-Mirim, nas cidades de Guará e São Joaquim da Barra, em São Paulo. Juntas, as duas operações contam com 2.274 megawatts (MW) de capacidade total instalada. A empresa também conta com uma sede administrativa localizada na cidade de São Paulo.