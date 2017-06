Arruda, Romanelli e Pedro Banzé inauguram UBS em Guapirama

Na tarde desta sexta-feira

Os deputados estadual Luiz Cláudio Romanelli(PSB) e federal João Arruda(PMDB) e o prefeito Pedro de Oliveira(PMDB) entregaram no final da tarde desta sexta-feira,dia 23,a Unidade Básica de Saúde (UBS) Maria Ivone Vargas Fogaça,em Guapirama.O nome é referente a saudosa mulher, cujo marido, Geraldo Fogaça, esteve presente no ato.

A cerimônia atraiu antes, no gabinete do chefe do executivo e na câmara de vereadores, e no imóvel agora aberto centenas de pessoas e lideranças regionais.

A obra custou R$ 512 mil(emenda de Arruda) e mais R$ 120 mil em equipamentos(governo estadual)

Com 454 metros quadrados de área construída, a nova unidade dispõe de duas cadeiras odontológicas, vigilância em saúde, salas para reunião, de informática,curativos e vacinas, consultório de enfermagem, psicólogo, nutricionista,fisioterapeuta, assistente social, entre outros.Além da unidade, a prefeitura fez aquisição de um veículo Chevrolet Spin zero LTZ zero quilômetro com recursos próprios no valor de R$ 73,1 mil.

Participaram da inauguração também o padre Pedro Carvalho(que fez a bênção), o vice-prefeito Jusandro Bubna,presidente do legislativo, Valdir Folerini,vereadores,diretores do departamento de Saúde, Willian Toledo,de Educação, Vanessa Mendes,Assistência Social, Jucilene Noronha Costa,chefe de gabinete Diego de Oliveira,os prefeitos de Pinhalão,Sérgio Inácio Rodrigues,Tomazina Flávio Zanrosso(com a primeira-dama Jayne Felipe de Azevedo), Ribeirão do Pinhal,Wagner Martins,Jundiaí do Sul, Eclair Rauen, ex-prefeito e atual secretário de Administração, Efraim Bueno de Morais e Alfredo Ayub, diretor da 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho.

FOTOS: Martinho de Paula e Valdir Amaral/Especial para o npdiario

