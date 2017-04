Aprovada utilidade pública de Associação de Proteção de Condenados

Em Santo Antônio da Platina

Na sessão ordinária da câmara de vereadores na noite desta segunda-feira,dia dez, na Casa da Cultura(fotos) foi aprovado – por unanimidade – o projeto de autoria da vereadora Míriam Montanheiro(PTN) considerando a APAC(Associação de Proteção e Assistência aos Condenados) de utilidade pública.A entidade visa a recuperação de presos, em Santo Antônio da Platina.

Participaram o juiz federal Rogério Cangussu Dantas Cachichi,o presidente da Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil(OAB), Pedro Pavoni,outros advogados como Diego Abdala e Bruna Fogaça,o ex-prefeito de Barra do Jacaré,Edmar de Freitas Alboneti(PP), o Edão,atual assessor parlamentar do deputado estadual Pedro Lupion(DEM) e Nilton José Brito,líder da igreja Metodista, representando o pastor José Antônio,do Ministério da Carceragem.

Existe resistência na comunidade platinense com relação à APAC por causa da indignação diante da criminalidade na cidade e na região,porém há um esforço de pessoas públicas em lembrar que o principal elemento é a espiritualização, a religião, mesmo o Estado sendo laico.A sigla buscou uma inspiração religiosa: Amando o Próximo Amará Cristo(APAC).

O presidente do legislativo,Jeferson Vernier(PHS) previu que a segunda e última votação na segunda-feira que vem a iniciativa também será aprovada por todos os vereadores.

Em Jacarezinho, a instituição funciona num imóvel de três mil metros quadrados cedido pela igreja católica e existe a intenção de que cuide somente de adultos enquanto a platinense abrigará somente menores infratores, pelo menos num primeiro momento.

