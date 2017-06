Apostador de Abatiá ganha prêmio de R$ 1,3 milhão na Timemania

Resultado foi divulgado ontem à noite

Um norte-pioneirense é o novo milionário da região.O sorteio da Timemania 1050 premiou um apostador de Abatiá com prêmio de R$ 1,3 milhão. Ele(a) acertou sozinho os sete números sorteados da Timemania cujo sorteio ocorreu na noite desta quinta-feira,dia 29.

Outros três apostadores acertaram seis dezenas e tem direito a sacar o prêmio de R$ 28.616,00.

Resultado Timemania:

06 08 28 33 48 60 70

Premiação

7 acertos R$ 1.363.496,00

6 acertos R$ 28.616,00

5 acertos R$ 922,00

4 acertos R$ 6,00

3 acertos R$ 2,00

Criada em Março de 2008 a Timemania já premiou cinco ganhadores no estado do Paraná que juntos levaram mais de R$ 29,2 milhões em premiação. Dessa forma o estado só fica atrás de São Paulo com 14 premiados e Bahia que possui 7 ganhadores, Mina Gerais também possui cinco ganhadores.

Premiação até R$ 1.903,00 pode ser sacada diretamente em qualquer Lotérica. Acima desse valor o resgate deve ser feito diretamente em qualquer agência da Caixa Econômica Federal (CEF).

O próximo sorteio ocorre no sábado,dia primeiro, e tem premiação estimada em R$ 100 mil. O preço da aposta é de R$ 2,00 e permite jogar dez dezenas e escolher um Time de Futebol.