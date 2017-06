Antonelly anuncia pavimentação de Ibaiti a Ribeirão do Pinhal

O trecho tem 54 quilômetros

Em entrevista exclusiva ao npdiario, o prefeito de Ibaiti,Antonely de Cássio Alves de Carvalho(foto)anunciou a pavimentação do trecho de Ibaiti até Ribeirão do Pinhal,”pretendemos concluir antes de acabar nosso mandato, está tudo alinhavado para começar em breve”, declarou, sem mencionar, por enquanto, valores e prazos exatos.

A secretaria de Infraestrutura e Logística e o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) já têm o projeto para pavimentar a PR-436.Um antigo projeto de 1988 será atualizado com novos estudos e cálculos.

São 54 quilômetros que vão atender diretamente os moradores de Ribeirão do Pinhal, Ibaiti,Japira, Figueira e Conselheiro Mairinck, permitindo a interligação com os demais municípios do Norte Pioneiro.Com o asfalto, a rodovia vai ajudar na inclusão social e econômica da região.

O trecho corta cinco grandes comunidades rurais além de ser a via de escoação de uma das maiores produções de tijolos artesanais do Paraná e de uma grande produção leiteira – ambas nessas comunidades.

Outra questão é o encurtamento de diversas rotas.Para se ter uma ideia, a zona rural onde está a estrada representa mais de 60% do município de Ribeirão do Pinhal.

Além desse sonho prestes a ser realizado, o prefeito de Ibaiti tem se destacado com seu poder de articulação e viabilizado obras e melhorias para o município.

Ele fez novos anúncios na entrevista: Quatro barracões industriais chegando a R$ 500 mil;mais R$ 1 milhão ao Hospital Municipal, mais R$ 290 mil em carros; R$ 400 mil em pavimentação e R$ 300 mil para construção da sede da Polícia Rodoviária Estadual.