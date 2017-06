Andirá promove ato público em repúdio à violência contra idosos

População manifestou apoio

Com o objetivo de sensibilizar a sociedade para o combate à violência contra idosos e disseminar o entendimento da violência como violação aos direitos humanos, a Prefeitura de Andirá, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Educação Profissionalizante promoveu na última quarta-feira, dia 14, uma passeata com os idosos que compõem os projetos sociais.

Participou também o Centro de Convivência dos Idosos (CCI).

O ato, realizado numa parceria com o Conselho Municipal do Idoso, Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS), Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), emocionou. Eles fizeram o trajeto da rua São Paulo, trecho da Rio de Janeiro até à Praça Sant´Anna, onde participaram de um ato público.

Comerciantes e população que transitavam pela avenida principal da cidade também se emocionaram, faziam fotos, acenavam, aplaudiam e sorriam, manifestando apoio. Na Praça, eles se aglomeraram em frente ao coreto, onde ouviram palavras de esperança e fé do padre César, pároco da Paróquia São Sebastião.

Na seqüência, a secretária de Assistência Social, Bernadete dos Santos Meletto, também discursou apontando a importância da mobilização conjunta e do fomento políticas públicas afirmativas em apoio e defesa dos idosos. A psicóloga e coordenadora do CREAS, destacou a importância de denunciar maus tratos. Ela apontou os tipos de violência contra a pessoa idosa e destacou que o Creas está de portas abertas para atendê-los, com muita atenção e carinho.

A Presidente do Conselho do Idoso, Viviani Millani Teixeira Hatori, também destacou a importância do ato público e de denunciar agressões. Ela também coordena o CCI, um das mais importantes ações de políticas em defesa dos idosos. No espaço, mais de 80 frequentadores passam o dia com atividades diversas de música, dança, produção de artesanato, atividades físicas, muita socialização. A Prefeitura os busca em casa logo pela manhã; eles passam o dia no Centro de Convivência, onde contam com as refeições, atendimentos diversos. A Secretaria Municipal de Saúde e o CREAS, também fazem acompanhamento ao projeto.

A Prefeita, Ione Abib, participou do ato público, conversou com os idosos sobre as demandas e destacou a importância da mobilização para ampliar conscientização. A Secretaria Municipal de Cultura e Comunicação foi outra importante participação no evento. O secretário, Tiago Dedoné lembrou, durante explanação, dos projetos de democratização cultural que serão desenvolvidos no CCI.

Ele também apontou outro projeto importante que está sendo desenvolvido no Telecentro, que são os cursos de informática voltados para a população da terceira idade. Mas outro momento importante do evento, que emocionou bastante, foi a apresentação do grupo de teatro da cidade. Eles encenaram uma peça sob o título: “Um ponto final ao desamor”. Os idosos ficaram encantados e, no final, receberam flores dos artistas. O ato realizado nesta quarta-feira, foi em alusão ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, lembrado no dia 15 de junho, em todo o mundo.

Este slideshow necessita de JavaScript.