Andirá promove 2º Feirão do Domingo

A primeira edição do Feirão do Domingo, promovido pela Prefeitura de Andirá, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo foi um sucesso de público, atrações artísticas, mobilização dos comerciantes da cidade e muita expectativa de que o projeto alcançasse o objetivo de propor para a cidade um evento que possibilitasse uma alternativa de potencialização e apoio ao comercial local.

Neste domingo, dia dois, acontece a segunda edição e, desta vez, o evento que acontece uma vez ao mês no Centro de Exposições Comendador Guido Veltrini (Recinto da Facia), terá 80 box de lojas (com ponta de estoque) e Praça de Alimentação bem diversa.

Artistas de Andirá estarão se apresentando no evento, mostrando a força e diversidade da arte local. Além deles, haverá, também, Campeonato de Pipa, Encontro Regional de Motociclistas, exposição e vendas de automóveis, apresentações de dança das escolas municipais Ana Nery, Pingo de Gente e do Distrito Nossa Senhora Aparecida; além do Centro de Convivência dos Idosos (CCI). Durante os últimos dias, várias reuniões com equipe de organização, comerciantes e reuniões intersetoriais da Prefeitura com o intuito de ampliar ainda mais o projeto, foram realizadas.

Eles acreditaram no projeto e estão juntos em todo o processo organizacional. Esta ação da Prefeitura tem o objetivo de fortalecer o comercio local e ampliar as políticas de turismo, gerando emprego e renda. Temos que destacar o fundamental apoio da Prefeita, dona Ione, que nos dá todo apoio e orientações”

Para a Prefeita de Andirá, Ione Abib, o Feirão é um importante atrativo regional, atrai muitos jovens, muitas famílias, que vêem se confraternizar, ter uma opção de socialização. Ela também enfatizou que o espaço, que estava abandonado, com muito mato, está retornando a funcionalidade de política pública de eventos.

O Feirão do Domingo, embora ainda esteja na sua segunda edição, ganhou força e reconhecimento por ser uma importante política alternativa de apoio aos comerciantes e artistas e mobilização de turismo regional. O próprio órgão do Governo do Estado na área do Turismo (Paraná Turismo), através do seu presidente, Professor Jacó Gimennes, destacou o trabalho mobilizador do projeto. A Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sueli Nardoni, enfatizou que o trabalho está sendo possível graças às parcerias consolidadas com os comerciantes. “Eles acreditaram no projeto e estão juntos em todo o processo organizacional. Esta ação da Prefeitura tem o objetivo de fortalecer o comercio local e ampliar as políticas de turismo, gerando emprego e renda. Temos que destacar o fundamental apoio da Prefeita, dona Ione, que nos dá todo apoio e orientações”, disse.