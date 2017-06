Amanhã é o último dia para alistamento militar para quem faz 18 anos

Pode ser efetuado pela internet

Os jovens que completam 18 anos em 2017 têm até esta sexta-feira, dia 30 de junho, para realizarem seu Alistamento Militar e concorrer à seleção geral.

De acordo com o Secretário da Junta de Serviço Militar 067, Fábio Honório, nessa nova modalidade de alistamento o jovem poderá ter a comodidade de realizar o seu Alistamento Militar, utilizando o mais moderno meio de acesso (computadores, tablets e aparelhos de telefonia móvel com acesso à internet), no conforto de sua residência, evitando a permanência indesejável em eventuais filas. Basta acessar o endereço www.alistamento.eb.mil.br e realizar em poucos passos seu alistamento.

Após o Alistamento Online, o jovem receberá um número de protocolo e poderá por intermédio do site, saber se prossegue na seleção geral obrigatório no Tiro de Guerra 05-004, ou se será dispensado recebendo o Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI).

Caso não tenha acesso à internet, ou esta com dificuldades em realizar o alistamento online, o jovem poderá comparecer à Junta de Serviço Militar sito a Rua Rui Barbosa -567 – centro (Edifício Palácio do Comércio) no horário de funcionamento de segunda à sexta de 08 às 11h30 e de 13 às 17h30, levar os documentos de identidade(RG), CPF, certidão de nascimento, comprovante de endereço atualizado e uma foto 3×4(recente).

Importante saber, quem não se alista fica “ impedido ” de realizar concurso público, tirar título de eleitor, fazer passaporte, ser contrato em regime CLT em empresas e entre outras diversas circunstâncias.

A Junta de Serviço Militar é um órgão regularizador da situação militar do município e estará sempre à disposição de todos os cidadãos platinenses.