Alunos do ‘Jovem Aprendiz’ visitam fazenda modelo de Conselheiro Mairinck

Propriedade modelo é conhecida nacionalmente

Os alunos do curso JAA (Jovem Agricultor Aprendiz)de Santo Antônio da Platina, realizado em parceria entre Sindicato Rural Patronal, prefeitura, Colégio Estadual Maria Dalila e Senar(Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), fizeram uma visita técnica na Fazenda Marimbondo em Conselheiro Mairinck,durante a semana.

A propriedade modelo é conhecida nacionalmente.

A iniciativa teve a participação e auxílio da professora-instrutora Lidiane Braga, 25 alunos, filhos de produtores rurais, algumas mães e uma representante do Sindicato Rural Patronal, Ediane Siqueira. O dia foi repleto de informações, conhecimentos e aprendizado.

Os jovens tiveram a oportunidade de conhecer uma boa parte da fazenda, com o apoio do proprietário Noel Schweizer que disponibilizou informações sobre Bovinocultura, Produção Agrícola, Gestão de Propriedade e Meio Ambiente, tendo sido abordados vários conteúdos, também com o apoio dos técnicos e gerentes da fazenda, Lia Locatelli e Daniel Vicari.

A fazenda trabalha com produção sustentável,sendo economicamente viável,ambientalmente correta e socialmente justa,possui também organização e planejamento admirável, com excelentes profissionais.

Ao realizar a visita os alunos puderam absorver os assuntos e terem um conhecimento mais amplo sobre o que vão realizar após o curso.(Texto: Júlia Souza).

