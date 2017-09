Acidente mata rapaz de 36 anos na rodovia PR-092

Fiorino bateu em caminhão

Um acidente ocorrido às 6h40m deste domingo, dia 24, tirou a vida de Sérgio Gomes(foto), de 36 anos no KM 246 da PR-092, em Calógeras(distrito de Arapoti),bem perto de Wenceslau Braz.A Policia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos atendeu a ocorrência.

A vítima fatal- natural de São José da Boa Vista e residente em Wenceslau – conduzia a picape Fiorino(placas DPC 0070/Salto/SP) e bateu de frente com o caminhão Volvo(placas MLT 9783/Itajaí/SC),dirigido por Reginaldo da Silva Pinheiro, 46, que não se feriu.

Com a batida, o caminhão tombou na pista.

Houve outros quatro acidentes no trecho controlado pela PRE siqueirense no final de semana, mas com feridos sem maior gravidade.