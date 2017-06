Acidente mata motociclista de Abatiá na tarde deste sábado

Ele bateu na traseira de um veículo na BR-369

José Eduardo do Santos(foto), de 25 anos, perdeu a vida no final da tarde deste sábado,dia 24,no trevo de Santa Amélia(perto de Bandeirantes)ao bater sua motocicleta na traseira de um utilitário na rodovia BR-369.Ainda não se sabe exatamente a causa do acidente.

Socorristas da Triunfo/Econorte e do SAMU(Serviço de Atendimento Móvel de Urgência)atenderam o caso, assim como patrulheiros da Polícia Rodoviária Federal.

O jovem foi levado em estado grave para a Santa Casa de Cornélio Procópio, mas não resistiu.

Ele foi servente e atualmente trabalhava na Conti, em Abatiá.

O corpo será sepultado na tarde deste domingo, dia 25, no cemitério abatiaense.