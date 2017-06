Acidente mata motociclista de 21 anos em Andirá

Corpo será sepultado nesta terça-feira

Bruno Gabriel(foto), jovem de apenas 21 anos, perdeu a vida no final da tarde desta segunda-feira,dia 26,ao colidir sua motocicleta contra um ônibus no bairro Mutirão, em Andirá.

O rapaz,que trabalhava na fábrica de móveis Santos Andirá, acabou ficando debaixo do coletivo, que seria da empresa Yazaki, sediada em Santo Antônio da Platina.

Morreu segundos depois do acidente.

O Instituto Médico Legal levou o corpo, que foi entregue aos familiares e será sepultado na tarde desta terça-feira,dia 27, no cemitério municipal local(Com “Amigos da Notícia”).

