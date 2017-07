Acidente entre Carlópolis e Joaquim Távora na noite desta sexta-feira

Dois idosos se machucaram sem gravidade

Acidente envolvendo um GM Onix(placas de Curitiba) e um Honda Civic(modelo antigo), placas de Carlópolis, deixou duas pessoas feridas perto das 19 horas desta sexta-feira, dia 30, no KM 15 da PR-218 no trecho de Joaquim Távora a Carlópolis.Eles viajam para rezar numa igreja.

Tarcísio Malosti, de 70, conduzia o Honda acompanhado de João Luís dos Santos, 67, e se chocaram frontalmente com o carro curitibano, que, provavelmente, forçava uma ultrapassagem.Ambos se machucaram, porém sem gravidade.

O motorista do Onix abandonou o veículo e fugiu.

A Polícia Rodoviária Estadual de Santo Antônio da Platina atendeu a ocorrência.