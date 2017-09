Acadêmicos da Unopar fazem Rua de Lazer em Santo Antônio da Platina

Atividades gratuitas direcionadas para crianças de todas as idades

No último sábado (23) os acadêmicos de Administração, Artes Visuais, Educação Física, Pedagogia e Serviço Social da Unopar realizaram uma Rua de Lazer na praça central de Santo Antônio da Platina. Centenas de pessoas passaram pelo local, e participaram de diversas atividades elaboradas pelos alunos como: pintura de rosto, caricatura, montagem de brinquedos, pintura livre, dança, contação de histórias, jogos e brincadeiras.

A coordenadora pedagógica da Unopar, Iara Machado, explicou que as atividades desenvolvidas no projeto foram idealizadas pelos alunos. Todos se dedicaram incansavelmente do início ao fim, planejando, pesquisando, organizando cada detalhe para que a experiência dos participantes fosse extremamente positiva.

Andréa Martinez Dib, diretora do polo comentou que o objetivo do projeto era proporcionar um ambiente diferenciado para as crianças e também para os acadêmicos. Percebemos que com as atividades desenvolvidas foi possível adquirir e praticar conhecimentos brincando. Isso só reforça nosso compromisso com a comunidade local promovendo sempre formação de qualidade, com conhecimentos práticos, desenvolvendo também o senso de responsabilidade social nos nossos alunos.

A ação ainda contou com o apoio da Prefeitura de Santo Antônio da Platina através da Secretaria de Cultura e Esporte.