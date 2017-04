Secretário de Gestão de Santo Antônio recusa rótulo de “Lei da Mordaça”

Coronel quer padronização de informação

O secretário de Gestão da prefeitura de Santo Antônio da Platina, Ayrton Sérgio Diniz(foto) assinou Circular proibindo os servidores públicos de conceder entrevistas para a Imprensa.Somente os secretários municipais podem,a partir de agora, passar informações oficiais e ainda assim com autorização do chefe do executivo, José da Silva Coelho Neto (PHS).

O documento vazou para o npdiario nesta quarta-feira, 12, e provocou desconforto, pois seria a Lei da Mordaça imposta pela primeira vez na história política platinense.

Diniz, coronel reformado da Polícia Militar, porém, explicou que a determinação foi tomada para evitar ruídos de comunicação,”não se trata de censura e sim uma centralização para evitar desencontro de informações, não estamos criando dificuldades”, afirmou, adicionando que é uniformizar e padronização a transmissão de notícias,pois os secretários estão mais próximos da administração.