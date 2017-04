Whatsapp poderá ter recurso de pagamentos

A novidade ainda está sendo estudada

Para quem tinha esperanças de que o WhatsApp um dia voltasse a ser apenas um aplicativo para troca de mensagens, surgiu um rumor que serve como banho de água fria porque indica que o serviço, na verdade, vai ganhar ainda mais uma funcionalidade.

Dentro dos próximos seis meses, o Facebook colocará um sistema de pagamentos dentro do seu mais popular aplicativo de mensagens. A novidade, segundo reportou o site de notícias The Ken, será testada inicialmente na Índia, hoje o maior mercado do WhatsApp, onde estão mais de 200 milhões de usuários.

A companhia não confirmou, mas também não negou a informação. Em nota distribuída à imprensa internacional, o WhatsApp diz apenas que está explorando formas de trabalhar com companhias que compartilham sua visão de que é preciso investir na “Índia digital”.

O caminho seguido agora pelo WhatsApp já é velho no mercado de comunicação. O próprio Messenger, também do Facebook, introduziu um sistema de transferências nos Estados Unidos, e concorrentes externos como Truecaller e WeChat também já contam com coisas do tipo.

Popular no Brasil

O Whatsapp tomou tamanha proporção no Brasil pela facilidade de utilização e ganho de produtividade e agilidade da comunicação. Sabemos que após a aquisição do aplicativo pelo Facebook muita coisa poderia mudar, principalmente pelas chances de monetização. Apesar de não ser o maior mercado do mundo do aplicativo, é considerado o segundo maior em percentual de usuários, mais de 77% de smartphones no Brasil utilizam o aplicativo com frequência. Mais de dois terços dos usuários de WhatsApp no Brasil passam mais tempo na plataforma que assistindo televisão ou lendo revistas

Agilidade para negócios

Já é comum para várias empresas, profissionais liberais e organizações utilizarem o aplicativo para transações comerciais. Com esta nova funcionalidade aumenta ainda mais a agilidade em negociações.

A vendedora autônoma de roupas Débora Beatriz afirma:

“se a minha cliente puder pagar a roupa direto pelo whats vai ser muito bom!”.

As possibilidades são enormes tendo em vista o número de formas de pagamentos que podemos realizar via internet hoje em dia, desde aquisição de bens físicos e serviços até ingressos para eventos, reservas e pagamento de contas.

