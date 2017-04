Vitrine é destaque no NPdiario

Nova funcionalidade já está no ar

É a oportunidade de empresas comerciais de toda a região aproveitarem os milhares de acessos do portal para vender os seus produtos. Inicialmente é apenas uma vitrine que é direcionada para finalizar a compra na loja virtual do anunciante, porém a ideia futura é que se torne um Marketplace, ou seja, que o cliente possa finalizar a compra diretamente no portal. Estamos abertos à negociações e propostas.

A grande vantagem da vitrine é a exposição do produto diretamente aos milhares de acessos diários do Portal NPdiário. As empresas encaram isto como inovador para nossa região. A possibilidade da venda pela internet mexe com a imaginação de nossos comerciantes varejistas, pensando em diversos itens que podem ser vendidos ao serem expostos para uma grande quantidade de pessoas, ainda mais com o preço.

Cristiano, um de nossos parceiros da empresa Baby Duck que já possui uma loja virtual e começou a expor os produtos na vitrine, afirma: “vamos ter ainda mais acessos com mais esta ferramenta para a nossa loja virtual e também reforça a nossa marca na região”.

A intenção do portal é ajudar os nossos usuários a encontrarem cada vez mais produtos ofertados em nossa região das empresas de diversos segmentos, com preços justos e bem expostos. O aumento de compras pela internet é gradativo, pois ganhar a confiança em lojas virtuais é complicado para o usuário. Cada pessoa que quer comprar pela internet tem sempre o receio de que pode ser fraudulento correndo o risco de perder dinheiro, ser enganado e não poder recorrer.

A confiança para você usuário deve ser fortalecida e reafirmada sempre. Aqui no NPdiario cada link que você é direcionado traz a responsabilidade de bom atendimento até a entrega do produto em sua casa.

Para solicitar uma proposta acesse a página da vitrine clicando aqui

E você o que achou desta novidade? Compartilhe e comente aqui!