Ensaio fotográfico mostra todas as candidatas a Rainha da 21ª Fescafé

São sete concorrentes

O fotógrafo Germano Lima produziu um ensaio com as candidatas Ana Carolina Pioli, Isadora Marins Ferreira, Gabriela do Amaral Rodrigues, Heloíse Oliveira Fabiani, Loraine de Paula Lima, Gislaine Cristina Beltramo e Maria Eduarda Correia.

As sete concorrem aos títulos de Rainha, 1ª Princesa e 2ª Princesa da 21ª Fescafé.

O desfile, organizado pela Secretaria de Turismo, Meio Ambiente, Esportes e Lazer e Secretaria de Educação e Cultura, acontece no dia 1º de julho, no Centro Municipal de Eventos e será animado pela banda Jair Supercap Show.

Reservas de mesas podem ser realizadas pelo telefone (43) 3536-1056 e informações sobre o evento podem ser obtidas pelo telefone (43) 3536-1300.

Este slideshow necessita de JavaScript.