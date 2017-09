Carol Diniz é Miss Simpatia da Expobraz

Escolha aconteceu no final de semana

A jovem Karoline Diniz, de 22 anos, participou no último sábado (16), à noite, na Estação Club, no centro de Wenceslau, do concurso de beleza Rainha da Expobraz (Exposição de Wenceslau Braz). Ela competiu com outras 11 candidatas com idade entre 18 e 25 anos e conseguiu o título de ‘Miss Simpatia’.

Carol, como é mais conhecida, de tradicional família platinense, estuda Fisioterapia, na Estácio de Sá, em Ourinhos (SP) e é filha do casal Sueli e Osmar Diniz (ele, in memorian).

O evento teve na organização o profissional Kito Correa.