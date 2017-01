Mônica e Joel fazem Bodas de Pinho

O casal Mônica/Joel Moreira está em festa.Nesta quarta-feira, dia 18, comemorou 32 anos de matrimônio, o que lhes rendeu biologicamente uma filha, Isabelle e dois netos: Enzo e Antony.

Biologicamente, mas espiritualmente, eles têm muitos filhos, porque os dois são pastores na Igreja do Evangelho Quadrangular – Templo da Adoração (IEQTA), em Jacarezinho. Aliás, ambos têm dedicado a vida na pregação do Evangelho, na restauração de vidas e na promoção do novo nascimento.

Bem convidativo o material que emprestou o nome às bodas que o casal celebra: Pinho. O aroma balsâmico do pinho é considerado de propriedades medicinais e, para os celtas da Irlanda, o pinho é considerado a árvore do nascimento. Como pastores, Mônica e Joel têm promovido a “cura e a restauração” de muitas vidas, por meio do ensino bíblico, inclusive de muitos casais.

Não obstante, ser cristão implica em experimentar o novo nascimento, como Cristo nos ensinou no evangelho de João: “Quem não nascer de novo, não pode ver o Reino de Deus” (Jo 3:3). O pinho representa nascimento. Os 32 anos de casamento de Mônica e Joel implica assim, em ser bálsamo que cura feridas da alma e em ser discipuladores de vidas renascidas em Cristo. Parabéns ao casal pela data comemorada.

Texto e foto: Valdir Amaral