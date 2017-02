Em petit comité, a pedagoga Luíza Elias Caldi(fotos) comemora seu aniversário nesta sexta-feira,dia três, em Santo Antônio da Platina.

Integrante do MFC(Movimento Familiar Cristão), é casada com o empresário Francisco Carlos Caldi, o Tatá, com o qual possui dois filhos e uma neta(Caio, Caíque e Alice).

Parabéns e felicidades.

1 de 4