Leila e Donizete: 21 anos de união

Resistentes na fé é no amor

A semana foi repleta de comemoração para o casal Leila e Donizete da Silva, de Jacarezinho. Moradores da vila São Pedro e pais de Diego e Guilherme, o casal comemorou na última quinta-feira, 21 anos de casamento. E a festa, na verdade, ainda continua, pois dia 30 o filho Diego completa 19 anos.

Os 21 anos de casamento são Bodas de Zircão, um mineral cristalino, parecido com o diamante que, inclusive, é seu substituto popular. De coloração variada, o zircão mistura tons incolor, amarelo dourado, vermelho, marrom e verde, demonstrando que este se adapta facilmente ao ambiente e resiste às intempéries do tempo.

Assim também é na vida do casal Leila e Donizete, que tem se adaptado às diferentes situações da vida conjugal, resistindo a forças externa ao longo dos anos, solidificando o relacionamento e não permitindo que nada, nem mesmo as mudanças repentinas abalem as estruturas desse amor.

A transparência ou o tom cristalino do zircão representa a transparência da relação conjugal que o casal deve manter. Aliás, não somente transparência, mas também companheirismo. Afinal, 21 anos de casamento só podem ocorrer, sobretudo nos dias atuais, se houver entre o casal mais que cumplicidade, respeito e parceria.

Parabéns pela comemoração.