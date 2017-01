Geissiane Nascimento na berlinda

Princesa do Rodeio Joaquim Távora de 2016, Geissiane Nascimento(fotos) fez bonito no ano passado e continua neste novo 2017 com suas metas a todo o vapor.

A loira, que sempre está entre as belas da região, não pensa em largar a carreira de modelo tão cedo e continuar disputando novos concursos representando sua cidade.

Motivada pela família e grande partes dos amigos tem chances de surgir novamente neste ano de 2017 com um novo posto e garantir mais uma faixa.

Texto: Maitê Brusman