Elismar e Luiz festejam bodas

O casal Elismar/Luiz Barbosa comemorou 23 anos de casamento. Da união nasceram os filhos Luiz Barbosa Neto, 22 anos e Felipe Barbosa, 11. O casal recebeu os parabéns dos familiares e amigos, sobretudo do Ministério de Casais da Igreja do Evangelho Quadrangular – Templo da Adoração, de Jacarezinho, do qual são membros atuantes.

Os 23 anos do casal mostram que é possível, a cada dia, aquecer o relacionamento, com atitudes reais de amor e carinho, que aquecem a ambos. Aliás, a palha é o símbolo que ilustra as bodas dos casais que comemoram 23 anos. Aparentemente frágil e inútil, a palha é um material que pode ser utilizado para muitas coisas importantes. Ela aquece quando não se tem nenhum cobertor, por exemplo, pois serve para iniciar uma pequena fogueira.

A palha tem diversos usos, desde o artesanato até como combustível e, por isso, esse material indica que marido e mulher podem construir muitas coisas pela frente. Esse é o caso de Elismar e Luiz, que a cada dia estão prontos para plantar coisas novas, sobretudo plantar mais amor, mais perdão, mais paciência… que certamente produzirão novos frutos que vão alimentar por muitos anos essa abençoada união.

Parabéns ao casal.