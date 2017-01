Platinense passa em Medicina

O casal platinense Américo Donizeti da Silva, mais conhecido como o ‘Professor Américo’ e sua esposa, a artesã Silvana Mantoani da Silva, estão radiantes de tanta felicidade, satisfação e orgulho do único filho João Américo Mantoani da Silva. Ele foi aprovado – no último dia 24 – no concorrido vestibular de Medicina de uma das mais tradicionais instituições públicas do País, a Universidade Estadual de Londrina (UEL).

João Américo ficou em 5º lugar, sendo que o primeiro é um aluno de Foz do Iguaçu e, 2º e 3º lugares, estudantes de Maringá.

Não bastasse essa excepcional classificação neste concorrido vestibular, o platinense também passou em 3º lugar em Medicina pela Pontifícia Universidade Católica (PUC), de Londrina, e, na tarde de quinta-feira, 26, ficou sabendo de outra classificação no mesmo curso, desta vez na Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG).

Segundo relatou o Prof. Américo, seu filho, na primeira fase da UEL fez 53 pontos dos 60 que a prova oferecia. Na segunda fase gabaritou nas disciplinas de Português, Inglês, Química, Biologia e Física, perdendo algumas notas apenas em redação e Sociologia.

A trajetória estudantil de João Américo passou pelo Colégio Tia Ana Maria (Ctam) onde fez o 1º e 2º anos do Ensino Médio; e, o terceiro ano,concluiu no Colégio Santo Antônio de Ourinhos (SP). Há quase dois anos vinha fazendo Cursinho preparatório para vestibular no conceituado Colégio Max, de Londrina que, em média, aprova de 10 a 15 estudantes, todos os anos na UEL. O jovem estudante platinense ainda aguarda o resultado final de duas vagas em Medicina com nota do Enem já que fez mais de 850 pontos, porém, já definiu que vai cursar Medicina na UEL e que as aulas terão início em 17 de abril.

Como passatempo o novo calouro de Medicina João Américo gosta de jogos eletrônicos e curte muito futebol, sendo torcedor do Corinthians, apesar do pai ser Santista. “Pois é, o padrinho influenciou na escolha de time (risos)”, disse o pai orgulhoso pela conquista do filho e acrescentou que João Américo “é muito humilde e não pensa somente em dinheiro, inclusive disse em casa algumas vezes que pretende dedicar muito à profissão na área médica para salvar vidas”. O universitário já definiu que, depois de formado, se especializará em Neurocirurgião.

Neste sábado, familiares dos pais de João Américo estarão reunidos para uma comemoração na chácara da família, através de um saboroso almoço com direito à degustação da carne de carneiro.