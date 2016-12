Nosso “Click” de hoje é para Jennifer Ribeiro(fotos).

A linda jovem é de Tomazina, cidade de mulher bonita e gente hospitaleira.

Estudante de Farmácia e muito focada no que deseja, sempre está rodeada de amigos e com um sorriso estampado no rosto, motivo pelo qual a deixa ainda mais radiante. Ela se destaca.

Texto: Maitê Brusman