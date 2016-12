Garcia e Viviane:Bodas de Marfim

O primeiro-tenente Wilson Garcia Pereira Júnior e a esposa Viviane(foto) comemoraram nesta quarta-feira, dia 21, 14 anos de vida a dois.

As Bodas de Marfim foram motivos de alegria dos amigos e também dos filhos, Wilson e Vinícius.

Garcia é chefe da Central de Operações Policiais Militares (Copom), do 2º Batalhão de Polícia Militar, com sede em Jacarezinho.

As bodas representam que a união dos dois está cada vez mais sólida e concreta, apesar dos obstáculos já enfrentados na vida conjugal. Aliás, Garcia e Viviane são membros da Igreja do Evangelho Quadrangular – Templo da Adoração, de Jacarezinho. Daí a inspiração para o convívio familiar.

Os parabéns vêm dos familiares, amigos e do Grupo de Casais da igreja.