Andressa Godoy se forma em Direito

A jovem Andressa Fagundes de Godoy(foto) se formou em Letras e Inglês na UENP(Universidade Estadual do Norte do Paraná) no campus de Jacarezinho.

E agora,mais uma conquista neste final de 2016.Para orgulho da família e dos amigos,concluiu também o curso de Direito na mesma instituição de ensino.Ela também já conseguiu o registro na OAB(Ordem dos Advogados do Brasil).

Os cumprimentos especiais são da irmã, Amanda, e dos pais, Lúcia e Amarildo(do posto Caçula), em Santo Antônio da Platina.

Felicidades.