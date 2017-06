Diretora de colégio Silvana Mialski completa 50 anos

Em Santo Antônio da Platina

Silvana Silva Mialski comemorou os 50 anos recentemente com recepção no Rotary Club de Santo Antônio da Platina.

Ela é casada com Fábio Ricardo Mialski há 25 anos e ambos têm dois, filhos Fábio Junior e Felipe.

Diretora do Colégio Ubaldino do Amaral, é filha de Natália Modesto e Otacílio Silva.

Os sogros são Heloísa e Everaldo Rodrigues de Oliveira.

O buffet e decoração estiveram a cargo decoração da Tulipa’s(Cristiane e Dulce), de Jacarezinho.

Parabéns.

